تحقيق أولي.. الطائرة الأوكرانية المنكوبة استدارت للعودة بعد مواجهة مشكلة

"منظمة الطيران" نفت إرسال الطيار رسالة عن ظروف غير طبيعية

أظهرت أولى عناصر التحقيق في تحطم طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية من طراز "بوينغ737" أنها استدارت للعودة بعيد إقلاعها بعدما واجهت مشكلة، حسبما أفادت "فرانس 24" اليوم (الخميس).

وبينت منظمة الطيران المدني الدولي التي نشرت نتائج تحقيقها الأولّي على موقعها الإلكتروني ليل الأربعاء الخميس أن الطائرة التي كانت تتجه في البداية غربًا للخروج من منطقة المطار (الجوّية)، استدارت إلى اليمين بعدما واجهت مشكلة وكانت تتوجه للعودة إلى المطار، عند تحطمها في متنزه في شهريار المدينة الواقعة على بعد عشرين كلم غرب العاصمة الإيرانية.

وأضافت أن الطيار لم يبعث بأي رسالة بشأن ظروف غير طبيعية.

وأشارت المنظمة إلى أنها استمعت لأقوال شهود على الأرض وآخرين كانوا على متن طائرة تحلّق فوق الطائرة الأوكرانية عند وقوع الحادث.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن فريقًا من الخبراء الأوكرانيين وصل فجرًا إلى طهران، حيث سيشارك في التحقيق.

وكانت الطائرة أقلعت عند الساعة 2,40 ت غ من مطار الخميني في طهران متجهة إلى مطار بوريسبيل في كييف.