سلطنة عمان تسجل 1318 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 17.279

سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1318 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 32.394 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 140 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 17.279 حالة.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441 12:47 PM

ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 17.279

سلطنة عمان تسجل 1318 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1318 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 32.394 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 140 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 17.279 حالة.

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