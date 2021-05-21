انطلاق فعاليات التدريب المصري الإماراتي المشترك "زايد 3"

يتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات منها تبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين

انطلقت فعاليات التدريب المصري الإماراتي المشترك "زايد 3"، والذي يستمر أسبوعين بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة وحدات من القوات الخاصة لكلا البلدين.
وأفاد المتحدث العسكري العميد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان اليوم، أن التدريب يتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات منها تبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين والتدريب على إدارة أعمال قتال مشترك بين العناصر المشاركة.

فعاليات التدريب المصري الإماراتي المشترك زايد 3

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21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442 04:04 PM

يتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات منها تبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين

انطلاق فعاليات التدريب المصري الإماراتي المشترك "زايد 3"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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انطلقت فعاليات التدريب المصري الإماراتي المشترك "زايد 3"، والذي يستمر أسبوعين بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة وحدات من القوات الخاصة لكلا البلدين.
وأفاد المتحدث العسكري العميد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان اليوم، أن التدريب يتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات منها تبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين والتدريب على إدارة أعمال قتال مشترك بين العناصر المشاركة.

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فعاليات التدريب المصري الإماراتي المشترك زايد 3

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