العرضيات .. متعهدو نقل مدرسي دون مرتبات منذ 5 أشهر

ناشدوا المسؤولين في وزارتَي التعليم والعمل المسارعة إلى إيجاد حل

ناشد عددٌ من متعهدي النقل بمحافظة العرضيات، مسؤولي إحدى شركات النقل المدرسي، صرف مستحقاتهم عن خمسة أشهر منذ العام المنصرم.

وقال المتضرّرون لـ "سبق": نحن أكثر من 50 سائقاً نتبع شركة للنقل المدرسي؛ إحدى الشركات التابعة لوزارة التعليم، تحتفظ "سبق" باسمها، وتوجد لدينا عقود رسمية مثبتة لديهم، وهذا العام لم تصرف لنا رواتب إلا منذ شهر ربيع الأول وتبقى لنا خمسة أشهر على الرغم من وجود العقود الرسمية التي تنصّ على صرف المستحقات شهرياً.

وأضافوا: تواصلنا مع مسؤولي الشركة بمحافظة القنفذة وأبلغونا أنها من مسؤولية الشركة بمنطقة مكة المكرّمة وأنها لم تصرف لهم من قِبل الشركة، ومع الأسف لم نجد أي تجاوب منهم رغم الوعود المتكررة ولاسيما نحن ملتزمون بارتباطات أسرية وأقساط بنكية واحتياجات عائلية فرمضان والإجازة الصيفية وعيد الفطر مضت ولَم نجد حقوقنا وعيد الأضحى والحج على الأبواب ونحن على نفس الحال، علماً بأن كل مناسبة مما ذُكر تتطلب ميزانية مستقلة، فعملنا في الشركة هو مصدر دخلنا الوحيد.

وناشد المتضررون المسؤولين في وزارة التعليم، ووزارة العمل، والشركة المشغلة، المسارعة إلى حل مشكلتهم.