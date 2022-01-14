ثماني جلسات علمية تسلط الضوء على الحلول الذكية ‏بمنتدى الابتكار

اعتمد منتدى الابتكار الاجتماعي الذي ينطلق خلال الفترة من 6-7 فبراير المقبل منطقة المدينة المنورة، إقامة ثماني جلسات علمية تسلط الضوء على الحلول الذكية والمبتكرة التي من شأنها معالجة التحديات والمشاكل والقضايا الاجتماعية الملحة، ومنها ريادة الأعمال الاجتماعية والاستثمار الاجتماعي وفرص العمل والتعليم والصحة والبيئة ومكافحة الفقر.
وتنطلق الجلسات التي سيتحدث فيها ويديرها عدد من القيادات المحلية والإقليمية والدولية، بجلسة أولى تعقد تحت عنوان "ثقافة الابتكار الاجتماعي: الوعي والتطبيق" فيما تحمل الثانية عنوان "الابتكار الاجتماعي في القطاعات المختلفة" بينما تقام الجلسة الثالثة بعنوان "الابتكار الاجتماعي :الريادة الاجتماعية فضاء للابتكار".
أما الجلسة الرابعة فتحت عنوان "تجارب ناجحة في الابتكار الاجتماعي" فيما تعقد الخامسة تحت عنوان "المبتكرين الاجتماعيين أبطال المستقبل" بينما تحمل السادسة عنوان "تقنية الأثر "impact techأما السابعة فتقام تحت عنوان "أنسنة القطاع الخاص" في حين تعقد الجلسة الثامنة تحت عنوان "الابتكار الاجتماعي والتمويل الفرص والتحديات".
يذكر أن تنظيم منتدى الابتكار الاجتماعي يأتي في إطار جهود مركز أسبار للبحوث والدراسات لمواكبة التطورات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، بما يحقق رؤيتها الطموحة 2030م، التي تسعى إلى تعزيز ودعم ثقافة الابتكار الاجتماعي.
ينطلق خلال الفترة من 6-7 فبراير المقبل منطقة المدينة المنورة
اعتمد منتدى الابتكار الاجتماعي الذي ينطلق خلال الفترة من 6-7 فبراير المقبل منطقة المدينة المنورة، إقامة ثماني جلسات علمية تسلط الضوء على الحلول الذكية والمبتكرة التي من شأنها معالجة التحديات والمشاكل والقضايا الاجتماعية الملحة، ومنها ريادة الأعمال الاجتماعية والاستثمار الاجتماعي وفرص العمل والتعليم والصحة والبيئة ومكافحة الفقر.
وتنطلق الجلسات التي سيتحدث فيها ويديرها عدد من القيادات المحلية والإقليمية والدولية، بجلسة أولى تعقد تحت عنوان "ثقافة الابتكار الاجتماعي: الوعي والتطبيق" فيما تحمل الثانية عنوان "الابتكار الاجتماعي في القطاعات المختلفة" بينما تقام الجلسة الثالثة بعنوان "الابتكار الاجتماعي :الريادة الاجتماعية فضاء للابتكار".
أما الجلسة الرابعة فتحت عنوان "تجارب ناجحة في الابتكار الاجتماعي" فيما تعقد الخامسة تحت عنوان "المبتكرين الاجتماعيين أبطال المستقبل" بينما تحمل السادسة عنوان "تقنية الأثر "impact techأما السابعة فتقام تحت عنوان "أنسنة القطاع الخاص" في حين تعقد الجلسة الثامنة تحت عنوان "الابتكار الاجتماعي والتمويل الفرص والتحديات".
يذكر أن تنظيم منتدى الابتكار الاجتماعي يأتي في إطار جهود مركز أسبار للبحوث والدراسات لمواكبة التطورات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، بما يحقق رؤيتها الطموحة 2030م، التي تسعى إلى تعزيز ودعم ثقافة الابتكار الاجتماعي.