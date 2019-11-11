وزير "الإسلامية" يستقبل الفائز بجائزة محمد السادس لحفظ القرآن بالمغرب

أكد أن هذه الإنجازات تأتي نظير الدعم اللامحدود من قيادة المملكة

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم المتسابق حاتم بن عبدالله رايزه، مرشح الوزارة الفائز بالمركز الأول في مسابقة الملك محمد السادس الدولية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره في المملكة المغربية.

وهنأ الوزير "آل الشيخ" المتسابق حاتم رايزه على هذا التفوق، مؤكداً أن هذه الإنجازات تأتي نظير الدعم اللامحدود من قيادة المملكة لحفظة كتاب الله، وللجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، وللقائمين عليها.

وبيّن أن هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- مروراً بأبنائه البررة، حتى هذا العهد الزاهر، وهي تولي كتاب الله تعالى، جلّ العناية والاهتمام، فقد أنشأت أكبر مطبعة في العالم لطباعة المصحف الشريف، وأقامت المدارس والجمعيات لتحفيظ وتعليم كتاب الله، ونظمت المسابقات ورصدت الجوائز للحافظين والحافظات.

من جانبه، عدّ المتسابق حاتم رايزه ما حظي به من الفوز بالمركز الأول بالمسابقة القرآنية هو امتداد للدعم اللامحدود الذي يجده أبناء وبنات الوطن من القيادة الرشيدة، والمتابعة الدؤوبة من مقام وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير آل الشيخ، وكل العاملين في الوزارة.

وأهدى "رايزه" فوزه لمقام خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله أن يجزيه خير الجزاء لقاء ما قدم ويقدم للإسلام والمسلمين من دعم، كما أزجى شكره وتقديره للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على تحفيزه لأبنائه في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في مختلف مناطق المملكة.

وفي ختام اللقاء، قدّم الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ للمتسابق حاتم آل رايزه درعاً تذكارية ومكافأة مالية، كما التُقِطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.