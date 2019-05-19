أمير تبوك يلتقي الأعيان ومدراء الإدارات الحكومية بأملج

نقل لهم تحيات خادم الحرمين وولي العهد واطمأن على أحوالهم

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، مساء أمس السبت بمحافظة أملج أهالي المحافظة والأعيان ومدراء الإدارات الحكومية.

ونقل الأمير فهد بن سلطان خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- واطمأن على أحوالهم وتبادل معهم الأحاديث الودية، بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة الأمير.