قرار رسمي.. إلزام الأنشطة التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ9200 إلى الرقم المجاني 800

أعلنت وزارة التجارة أنها بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستلزم المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ"9200" إلى الرقم المجاني (800). مبينة أن وكالات السيارات ستكون المرحلة الأولى بعد عيد الفطر المبارك، وستكون المرحلة الثانية بقية الأنشطة التجارية.

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07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442 11:03 PM

قرار رسمي.. إلزام الأنشطة التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ9200 إلى الرقم المجاني 800

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة التجارة أنها بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستلزم المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ"9200" إلى الرقم المجاني (800). مبينة أن وكالات السيارات ستكون المرحلة الأولى بعد عيد الفطر المبارك، وستكون المرحلة الثانية بقية الأنشطة التجارية.

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