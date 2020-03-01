"شرطة مكة": القبض على الأشخاص المتحرشين بفتيات في إحدى الأسواق التجارية بجدة

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في "مكافحة التحرش" بحقهم

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بفتيات أثناء وجودهن بإحدى الأسواق التجارية بمحافظة جدة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن تمكُّن الجهات الأمنية من تحديد هويتهم، والقبض عليهم، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم، وكل مَن تثبت علاقته بالجريمة.