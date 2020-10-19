الجبيل.. تدخل طبي عاجل ينقذ رضيعاً من عيب نادر يشوّه المريء

عملية تصحيح وإعادة توصيل بدلاً من وضع أنبوب بين الفم والمعدة

تمكّن الفريق الطبي في برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، أخيراً، من إجراء عملية جراحية ناجحة لطفل رضيع يشكو ويعاني عيباً خلقياً نادراً يشوّه المريء.

من جانبه، أوضح قائد الفريق الطبي واستشاري جراحة الأطفال الدكتور محمد المغنم، قائلاً: "قمنا بتشخيص حالة الطفل بعد ولادته بفترة وجيزة، واتضح من خلال الفحص والتشخيص إصابة الطفل برتق المريء أو ما يعرف بانسداد المريء، وهو يعد عيباً خلقياً نادراً يشوّه المريء".

وعلى الفور قرر الفريق الطبي لجراحة الأطفال إجراء عملية تصحيح وإعادة توصيل المريء بدلاً من وضع أنبوب بين الفم والمعدة ليساعد على نمو المريء في جزأين غير متصلين؛ ما قد يسبّب خللاً في تمرير الطعام من الفم إلى المعدة وأحياناً صعوبة في التنفس.

يُذكر أنه -ولله الحمد- تكللت العملية بالنجاح ووضع الطفل تحت الملاحظة حتى تحسنت حالته وخرج من المستشفى بحالة جيدة، ولا يزال يراجع لدى الطبيب المعالج للاطمئنان على حالته الصحية.