قضية الفيلا.. النيابة الاتحادية بسويسرا: وعود فالك للخليفي سبقت قرار الفيفا

في تداعيات جديدة تؤكّد واقعة التلاعب في حقوق البث وملف كأس العالم

فيما يثبت واقعة التلاعب، انطلقت اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة القطري ناصر الخليفي، وجيروم فالك، بسويسرا، وأكدت النيابة الاتحادية في سويسرا، أن فالك وعد الخليفي بحقوق البث قبل قرار الفيفا، وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وأضافت النيابة الاتحادية، أن فالك حال دون عرض الفيفا عطاءات عامة بشأن حقوق البث.

وبحسب موفد قناة العربية إلى سويسرا، فإن آخر ما توصلت إليه المحاكمة الخاصة بناصر الخليفي، أن هناك مخالفات خاصة بحقوق بث المباريات وملف كأس العالم، مشيرا إلى أن الخليفي متورط في تقديم رشا عبارة عن فيلا فاخرة للأمين العام الأسبق للاتحاد الدولي لكرة القدم مقابل الحصول على حقوق بث دورتين لبطولة كأس العالم.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: "الأمين العام الأسبق أعلن رغبته في شراء تلك الفيلا التي دار الحديث عنها، فسافر ناصر الخليفي إلى الدوحة من أجل إتمام الصفقة، وتم التحقيق في هذا الأمر من قبل المحكمة خلال محاكمة الخليفي.

وأكمل في تصريحاته، أنه في الرابع من ديسمبر 2013، أنشأ ناصر الخليفي شركة عقارية في قطر وتلك الشركة هي التي أتمت شراء الفيلا، ويديرها محامٍ في قطر وهو بمنزلة أخ لناصر الخليفي".

وتابع قائلاً: "أتوقع أن تنتهي تلك القضية في نهاية أكتوبر أو خلال هذا العام.