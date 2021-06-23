المصادقة على بنود الجمعية التأسيسية لشركة مطوفي الدول العربية بالأغلبية

عقدت لقاءها الأول بإشراف وزارة الحج والعمرة

عقدت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية الجمعية التأسيسية الأولى لشركة مطوفي حجاج الدول العربية المساهمة المقفلة بإشراف وزارة الحج والعمرة وذلك في مقر المؤسسة ببرج مطوفي العرب (1).

وخلصت الجمعية إلى إقرار المساهمين والمساهمات لكل بنود الجمعية الأربعة بالأغلبية، حيث وافق 96% من المساهمين على البند الأول الذي نصّ على التحقق من الاكتتاب بكل أسهم الشركة، مع الوفاء بالحد الأدنى من رأس المال وبالقدر المستحق من قيمة الأسهم، بينما وافق المساهمون على البند الثاني المنصوص فيه " إقرار النصوص النهائية لنظام الشركة الأساس بنسبة 95%.

وصوت 90% من المساهمين بالموافقة على البند الثالث المتمثل في تعيين أول مراجع حسابات للشركة وتحديد المبلغ الذي يتقاضاه للعام المالي الأول للفترة من تأسيس الشركة وحتى نهاية العام 2022.

ووافق 89% من المساهمين على تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات، متضمناً تحديد المبلغ المالي الذي اقتضاه تأسيس الشركة وإقراره.

وشهدت الجمعية حضور رئيس الجمعية التأسيسية للشركة المطوف الأستاذ الدكتور محمد بن مصطفى بياري الذي أدار الحوار، بجانب ممثل وزارة الحج والعمرة المستشار أيمن بن إبراهيم القرشي، وممثل وزارة التجارة المستشار سعد آل معدي، والمستشار عبدالرحمن المزروعي، وأمين سر الجمعية هيثم بن طلال عالم، فيما تولى جمع الأصوات المهندس علاء بن محمد وقاد، وسكرتير الجمعية المهندس فهد بن حمد أزيبي.

من جانبه، وصف رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف ماهر صالح جمال الجمعية باللحظة التاريخية يتمثل في الاجتماع الأول لأعضاء الجمعية التأسيسية لشركة مطوفي حجاج الدول ليكون نواة نحو التحول المبارك الذي سيسهم في النهوض بالعمل في مجالي خدمة الحج والعمرة.

ولفت إلى أن هذا التحول الذي ستظهر ثماره على العمل المهني في الطوافة مستقبلاً، مضيفاً: "لا بد أن نعيد الفضل لأصحابه، ونشكر صاحب هذا المشروع التطويري المثمر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب الرؤية الثاقبة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رعاه الله".

ويؤكد رئيس المؤسسة أن هذا التحول المبارك هو جزء من مشروع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني الذي ركزت في مضامينها على برنامج خدمة ضيوف الرحمن الهادف لتيسير استضافة قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، مع إثراء التجربة الدينية والثقافية، مما سيكون له عائد كبير على الوطن والمواطن على حد سواء.

ويوضح نائب رئيس المؤسسة ورئيس الجمعية التأسيسية للشركة المطوف الأستاذ الدكتور محمد بياري أن المشاريع التي ترنو نحو النجاح تقوم على التخطيط السليم والأسس العلمية المنهجية.

وأضاف: "كان شغلنا الشاغل طوال الفترة الماضية بالتعاون مع مقام وزارة الحج والعمرة على هذا المشروع، ليتحول هذا الكيان من مؤسسة إلى شركة قابضة مغلقة، وتوج عملنا بالاعتماد الرسمي من وزارة الحج بتحول المؤسسسة بشكل رسمي لشركة مطوفي حجاج الدول العربية، وفق نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الصادر بالمرسوم الملكي الكريم.

وأشار الدكتور "بياري" إلى أن تحول وإعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف لتتحول من مؤسسات أفراد إلى شركات مساهمة، سيكون لها آثارها الإيجابية ونتائجها القيمة من خلال رفع كفاءة العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وتوسيع قاعدة المشاركة في هذه الشركات، مع استقطاب الكفاءات من المواطنين الراغبين في العمل، وصولا للهدف الأسمى وهو تطوير وتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وقدّم نائب رئيس المؤسسة الشكر والعرفان لوزير الحج والعمرة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ونائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط على ما قدموه من دعم وتسهيلات، ليتم التحول وتتحقق الغايات.

وأثنى على جهود أعضاء مجلس الإدارة مروراً بمكتب التحول، وانتهاءً بفريق التحول في المؤسسة على جهودهم المباركة التي تكللت بالنجاح.. وكان عنوانها الفلاح.