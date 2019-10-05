"الجوازات" تؤكد استمرار خدمة "رسائل الإشعار" بقرب انتهاء الإقامة

بعد تداوُل شائعة بإلغائها في وسائل التواصل الاجتماعي

أكدت المديرية العامة للجوازات استمرار إرسالها رسائل نصية للأرقام المسجلة في النظام لإشعار أصحابها بقرب انتهاء هوية مقيم؛ وذلك لتفادي غرامة عدم التجديد.

وتفصيلاً، فقد أوضحت المديرية أنها تسهيلاً لأصحاب العمل، ولعدم تعرضهم لأي غرامات أو عقوبات، يتم إرسال رسائل نصية قبل انتهاء هوية مقيم بثلاثة أيام، وحين الانتهاء؛ وذلك لسرعة التجديد قبل تعرضهم لغرامات عدم التجديد.

وكانت رسائل متداوَلة في وسائل التواصل الاجتماعي، يشتكي فيها البعض من عدم وصول رسائل تذكير لهم بانتهاء إقامات مكفوليهم كالسابق؛ ما عرَّضهم لغرامة مالية لعدم التجديد، وبينوا أن الخدمة لم تعد موجودة، وهو الأمر الذي نفته مديرية الجوازات.

يُشار إلى أن شركات الاتصالات تعتمد ضرورة تفعيل خدمة تلقي الرسائل الدعائية من المستخدم؛ ليمكنه استلام الرسائل النصية الدعائية كافة، التي من ضمنها بعض الخدمات الحكومية.

وللتفعيل يمكنك اتباع الآتي:

الاتصالات السعودية: أرسل (3322) إلى الرقم (900)

شركة موبايلي: أرسل الرمز (استمرار) إلى (604445)

شركة زين: أرسل كلمة (Start) إلى (705000)