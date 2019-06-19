فتح باب القبول للطلاب بكلية المجتمع بالدمام.. الأحد القادم

التقديم عبر الموقع الإلكتروني ووفق مجموعة من الشروط المحددة

أعلنت كلية المجتمع بالدمام التابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عن فتح باب القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بها للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي القادم 1440/ 1441هـ.

وقال عميد الكلية الدكتور هيثم بن محمد باحيدرة: فترة القبول تبدأ اعتبارًا من صباح يوم الأحد القادم 20 من شوال 1440هـ الموافق 23 من يونيو 2019م، وتستمر إلى نهاية دوام يوم الخميس 1 من ذي القعدة 1440هـ الموافق 11 من يوليو 2018م.

وأضاف: تقديم طلب الالتحاق بالكلية يتم من خلال تعبئة طلب القبول إلكترونيًّا؛ وذلك بالدخول إلى موقع الكلية على شبكة الإنترنت http://www.dcc.edu.sa، خلال فترة القبول.

وأردف: موعد إعلان نتائج القبول المبدئي للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط القبول، سيكون بنهاية دوام يوم الأحد 4 من ذي القعدة 1440هـ الموافق 7 يوليو 2019م، عن طريق الموقع الإلكتروني للكلية على شبكة الإنترنت، كما سيتم إرسال النتيجة لكل طالب برسالة نصية على رقم جواله المذكور في طلب الالتحاق.

وقال "باحيدرة": شروط القبول تشمل أن يكون الطالب حاصلًا على الثانوية العامة من فرع العلوم الطبيعية، وأن يكون المتقدم للكلية سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وألا يكون قد سبق له الالتحاق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما أن موقع الكلية على شبكة الإنترنت يتضمن كامل التفاصيل والشروط.

وأضاف: القبول النهائي يستلزم إرسال الوثائق الرسمية للكلية عبر مكاتب البريد السعودي الممتاز خلال الفترة من يوم الأحد 11 من ذي القعدة 1440هـ الموافق 14 يوليو 2019م إلى يوم الخميس 15 من ذي القعدة 1440هـ الموافق 18 يوليو 2019م.

وأوضح أن الكلية تُخرج طلابها بدرجة المشاركة في عدة برامج، تشمل "برنامج المحاسبة، وبرنامج الحاسب وتقنية المعلومات، وبرنامج التسويق، وبرنامج إدارة سلسلة الإمداد، وبرنامج تقنية السلامة، وبرنامج إدارة الموارد البشرية".