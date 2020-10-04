ملتقى مكة الثقافي يفتح أبوابه لأبناء المنطقة لوضع بصماتهم الإبداعية والرقمية

ضمن شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"

فتح ملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي، أبوابه أمام أبناء منطقة مكة المكرمة لوضع بصماتهم الإبداعية والرقمية ضمن موضوع الملتقى "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، عبر تقديم مبادرات وبرامج تخدم أهداف الملتقى لهذا العام، والتي تستهدف مفهوم القدوة وتطبيقها لبناء السلوك الصحيح وتنمية التواصل في المنطقة، وتفعيل دور الأفعال لإكساب المهارات الحديثة.

ويقدم ملتقى مكة الثقافي هذا العام، والذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مؤخراً، تحت عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" مجموعـة مـن الجوائز النوعية لدعم وتحفيز المبادرات والبرامج المقدمة للأفراد وملاك المبادرات الأكثر تحقيقا للأثر الإيجابي، بحيث يتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات فردية للملتقى.

وتأخذ الشروط العامة لجوائز الإبداع للمبادرات الفردية في الاعتبار أن تكون انطلاقة المشاركة من منطقة مكة المكرمة، وارتباطها بشعار ملتقى مكة الثقافي للعام الحالي (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي)، وأن يكون المشارك أو أحد المشاركين على الأقل سعودي الجنسية، وجميع أعضاء الفريق مقيمين في المملكة العربية السعودية، كما يجوز اشتراك أكثر من شخص في العمل الواحد ويقتصر حضور البرنامج التدريبي على شخصين كحد أقصى.

ومن شروط الجائزة، أن تتضمن المبادرة المقدمة إضافة معرفية تسهم في التقدم التقني أو تعديل سلوك رقمي، وتعكس فكرة إبداعية أو تطوير ملحوظ لفكرة سابقة وإعطاء أولوية للمتقدمين الذين لديهم ابتكار مسجل أو صدرت له براءة اختراع في مجال محدد أو تم إنتاج نموذج أولي لمنتجهم أو فكرتهم التقنية، كما يشترط أن يكون المنتج أو الفكرة من إنتاج المتقدم بطلب المشاركة الذي يتعهد بأن الفكرة ملك له وأنه راعي حقوق الملكية الفكرية، وتسجيل المشاركة والموافقة عليها من قبل لجنة الفعاليات والبرامج بالملتقى في فترة التسجيل، ورفع التقارير من الجهة القائمة بالمبادرة على موقع " مبادرتي".

الجدير بالذكر أن الملتقى خلال موسمه الحالي يقدم مجموعة من الجوائز النوعية لدعم وتحفيز المبادرات والبرامج المقدمة ضمن موضوع الملتقى لهذا العام بمنطقة مكة المكرمة، بحيث تقدم للجهات والأفراد ملاك المبادرات الأكثر تحقيقا للأثر الإيجابي، وتتضمن: جوائز الإبداع للمبادرات المؤسسية، وهي مخصصة للجهات المشاركة في فعاليات ملتقى مكة الثقافي بحيث يتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات للملتقى، وجوائز الإبداع للمبادرات الفردية مخصصة للمشاركات الفردية كمبادرات تقنية، بحيث يتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات فردية للملتقى، وجوائز الإبداع لمبادرات المحافظات، وتهدف إلى إشراك المحافظات في الحراك الثقافي والتنموي في المنطقة، وإتاحة الفرصة للمبدعين للمشاركة في تنمية مدنهم في شتى المجالات، بحيث تشمل الجوائز المبادرات المخصصة لمعالجة مشكلة قائمة في المحافظة أو وضع حلول لها أو استجابة لحاجة أو تطوير يخص تلك المحافظة على وجه التحديد.

وجاءت الشروط العامة لمبادرات ملتقى مكة الثقافي الفردية :

•منطلقة من منطقة مكة المكرمة.

•مرتبطة بشعار الملتقى للعام ١٤٤٢هـ (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي)

•أن يكون المشارك- أو أحد المشاركين على الأقل - سعودي الجنسية، وأن يكون جميع أعضاء الفريق مقيمين في المملكة.

• يجوز اشتراك أكثر من شخص في العمل الواحد ويقتصر حضور البرنامج التدريبي على شخصين كحد أقصى.

•أن تتضمن المبادرة المقدمة:

* إضافة معرفية وتسهم في التقدم التقني أو تعديل سلوك رقمي.

* أن تعكس فكرة إبداعية أو تطوير ملحوظ لفكرة سابقة.

•تعطى أولوية للمتقدمين الذين لديهم ابتكار مسجل أو صدرت له براءة اختراع

في مجال محدد أو تم إنتاج نموذج أولي لمنتجهم أو فكرتهم التقنية.

• أن يكون المنتج أو الفكرة من إنتاج المتقدم بطلب المشاركة الذي يتعهد بأن الفكرة ملك له وأنه راعي حقوق الملكية الفكرية.

•تسجيل المشاركة والموافقة عليها من قبل لجنة الفعاليات والبرامج بالملتقى في فترة التسجيل.

•رفع التقارير من الجهة القائمة بالمبادرة على موقع " مبادرتي ".



•سيتم استقبال المشاركات حتى تاريخ 10/3/1442هـ الموافق 27/10/2020.