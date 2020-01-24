بهدف حمدالله.. النصر يتربّع على الصدارة

هزم الاتفاق في الجولة الـ15 من الدوري

استعاد فريق النصر الأول لكرة القدم، صدارة ترتيب فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد تغلّبه على فريق الاتفاق 1-0 في الجولة 15.

ورفع النصر رصيده إلى 33 نقطة، فيما تجمّد رصيد الاتفاق عند 17 نقطة في المركز الحادي عشر.

ضغط فريق الاتفاق في بداية المباراة، ولم يستثمر هذا الضغط في تسجيل هدف ليتلقّى هدفًا في مرماه عند الدقيقة 35 بعد كرة عرضية أرضية من أحمد موسى، ضربها حمد الله في الشباك.

وفي الشوط الثاني هدأ رتم المباراة، ولم يكن هناك أي خطورة من الفريقين، باستثناء بعض الهجمات.

ففي الدقيقة 57 لعب سلطان الغنام كرة عرضية أرضية، أبعدها رايس مبولحي، وفي الدقيقة 71 توغّل حمدالله وسدّد كرة مرت بجوار المرمى.

وعند الدقيقة 75 أهدر فواز الطريس انفرادةً، نجح في إبعادها جونز حارس النصر.