"صحة الطائف" تنفذ عدداً من المشروعات لنشر ثقافة حقوق المرضى

اشتملت على 16 مشروعاً و63 نشاطًا

نفذت إدارة التثقيف الإكلينيكي، بصحة الطائف، خلال العام الجاري 2021، عدداً من المشروعات الحيوية والمهمة لمراجعي المراكز الصحية والمستفيدين من أنشطة التمكين المجتمعي بالأحياء، لإثراء معلوماتهم فيما يتعلق بحقوق المرضى.

وقال المتحدث الرسمي بصحة الطائف، سراج الحميدان، إن التنفيذ اشتمل على 16 مشروعاً، و63 نشاطاً واستفاد منه 176219 شخصاً.

وأوضح، أن ذلك يأتي في إطار الحرص على نشر ثقافة حقوق المرضى ومساهمة أعضاء التمكين المجتمعي في نشر الوعي، والاستفادة منها أثناء التواجد في المرافق الطبية الحكومية والأهلية.

وتطرق" الحميدان" إلى مجموعة "اهتمام" التي تعنى بالأمراض المزمنة في المراكز الصحية، حيث تم تنفيذ 102 نشاط اهتمت بأصحاب أمراض السكري والسمنة والربو، تم من خلالها استغلال التقنية وعدد من البرامج لسهولة استفادة المرضى من الأنشطة.

يذكر أن إدارة التثقيف الإكلينيكي بالصحة العامة، تعتبر من الإدارات المهمة باعتبارها تنشر الوعي الصحي في شتى المجالات.