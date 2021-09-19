سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 154,513 إصابة جديدة و 2,087 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 41,915,285 ، فيما بلغ عدد الوفيات 670,565.
إجمالي الإصابات بلغ 41,915,285 حالة والوفيات 670,565 شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 154,513 إصابة جديدة و 2,087 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 41,915,285 ، فيما بلغ عدد الوفيات 670,565.