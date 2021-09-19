الولايات المتحدة تسجّل ‏‎154,513‎‏ إصابة جديدة و‏‎2,087‎‏‎‏ وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ ‏‎41,915,285‎‏ حالة والوفيات ‏‎670,565‎‏ شخصًا‏

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎ 154,513 ‎‏إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏‏‏و‏‎‏‎‏‎ 2,087 ‎‏‎ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏للإصابات وصل إلى ‏‎41,915,285‎‏ ، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎670,565‎‏.‏