"بايدن" يهدد بفرض عقوبات مباشرة على "بوتين" إذا غزت روسيا أوكرانيا

أرسل عتادًا وذخائر إلى كييف.. وأكد عدم وجود نية لنشر قوات أمريكية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيدرس فرض عقوبات على نظيره الروسي فلاديمير بوتين مباشرة إذا غزت روسيا أوكرانيا، فيما أكد عدم وجود نية لإرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، وفقًا لسكاي نيوز.

وتفصيلاً، قال بايدن للصحفيين "لا توجد نية لنشر قوات أمريكية أو تابعة لحلف الأطلسي في أوكرانيا"، مضيفًا : أنه قد يحرك على المدى القريب بعضًا من 8500 جندي أمريكي وُضعوا في حالة تأهب.

وهبطت طائرة أمريكية تحمل عتادًا عسكريًا وذخائر في كييف اليوم الثلاثاء، في ثالث شحنة ضمن حزمة أمنية قيمتها 200 مليون دولار لدعم أوكرانيا في الوقت الذي تستعد فيه لمواجهة هجوم عسكري روسي محتمل.

وقال وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف للصحفيين قبل هبوط الطائرة "شركاؤنا يزيدون من حجم المساعدة العسكرية. واليوم تصلنا الطائرة الثالثة من حكومة الولايات المتحدة كجزء من هذه المساعدة".

وتعد الولايات المتحدة أقوى داعم لأوكرانيا في محاولة لتجنب هجوم جديد من جانب روسيا التي حشدت قواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية. وتنفي موسكو التخطيط لشن هجوم.

وخصصت الولايات المتحدة أكثر من 650 مليون دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا العام الماضي وأكثر من 2.7 مليار دولار إجمالاً منذ 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وعبّرت أوكرانيا عن امتنانها لتلقي المساعدة، غير أنها انتقدت الانسحاب الجزئي لموظفي السفارة الأمريكية وغيرهم من العاملين بالسفارة ووصفت ذلك بأنها خطوة "سابقة لأوانها".