منح ميدالية الاستحقاق لـ5 مواطنين لتبرع كل واحد منهم بالدم 50 مرة

بعد صدور موافقة خادم الحرمين.. من الدرجة الثانية

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-, على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ(5) مواطنين لقاء تبرع كل واحد منهم بالدم 50 مرة .

وفيما يلي أسماء المتبرعين وهم: إياد آدم بو حليفة، عبدالجليل أحمد أبو بشيت، طارق عبدالعزيز الربيعة، عبدالرحمن مسلم السبيعي، محمد عبدالله التويجري.