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أكدوا لـ"سبق" أن الحال على ما هو عليه منذ تعيينهم

معلمون بالعارضة يشكون للوزارة: أشهُر ولم نرَ بدل التعيين.. والإدارة: أسابيع!

تقدم عدد من المعلمين المعيّنين بداية العام الدراسي الحالي، بشكوى إلى وزارة التعليم عبر منصة واصل، بعد أن غاب بدل التعيين عنهم، وهو البدل الذي يُصرف للموظف الحكومي عند التعيين أول مرة في خدمة الدولة "بدل يعادل راتب شهر واحد".



وبيّنوا أنهم فُوجِئوا بعدم صرف البدل، على الرغم من إيداعه في حسابات زملائهم في المحافظات الأخرى منذ أشهر، لافتين إلى أنهم تقدّموا بشكاوى عدة للوزارة وإدارة التعليم، ولكن دون جدوى أو فائدة؛ فقد ظلّ الحال على ما هو عليه -بحسب تعبيرهم-.



وتفصيلًا: قال عدد من المعلمين المستجدّين في قطاع العارضة شرق منطقة جازان، في شكوى تلقّتها "سبق": "لم نستلم إلى الآن مستحقاتنا المالية المتمثلة في بدل التعيين، علمًا بأن زملاءنا في جازان كافة؛ بل كل المملكة ممن نعرفهم قد حصلوا عليه، ولا نعلم ما هي الأسباب".



وأضافوا: "تواصلنا أكثر من مرة مع الوزارة وإدارة التعليم، ولم نرَ أي نتيجة، وكانت الأعذار في كل مرة عدم وصول الأوراق، وأخرى عدم تغيير المهنة"، مشيرين إلى أنها حجج غير منطقية، خاصة وأن بقية المعيّنين قد حصلوا عليه، وأنهوا جميع الإجراءات الخاصة بالمباشرة في وقت مبكر من العام الحالي، مطالبين بسرعة إيداعها والنظر في أسباب تأخيرها.



من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم جازان، يحيى عطيف، لـ"سبق" معلّقًا على الموضوع؛ أنه سيتم صرف بدل التعيين للمعلمين المذكورين، وإيداعها في حساباتهم بإذن الله خلال الأسابيع القادمة.



وحول الشكوى المقدمة منهم، بيّن "عطيف" أنه سيتم التعامل معها وفق الإجراءات المعمول بها نظامًا.