بعد تشديد الإجراءات.. تعرّف على المسموح به في محافظة جدة

استثنى قرار تشديد الإجراءات الصحية في محافظة جدة، بعض الإجراءات الهامة ومن أبرزها استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وبالقطارات.

كما تقرر السماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول، كما تقرر استمرار الفئات المستثناة في قرارات سابقة في ممارسة أعمالها في أضيق نطاق ووفق الضوابط التي التي تضعها الجهة المعنية.

فيروس كورونا الجديد

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05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441 04:33 PM

بعد تشديد الإجراءات.. تعرّف على المسموح به في محافظة جدة

عبدالله البرقاوي

الرياض

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استثنى قرار تشديد الإجراءات الصحية في محافظة جدة، بعض الإجراءات الهامة ومن أبرزها استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وبالقطارات.

كما تقرر السماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول، كما تقرر استمرار الفئات المستثناة في قرارات سابقة في ممارسة أعمالها في أضيق نطاق ووفق الضوابط التي التي تضعها الجهة المعنية.

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فيروس كورونا الجديد

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