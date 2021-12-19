تحذير رسمي للسعوديين بماليزيا: الاضطرابات الجوية مستمرة وعليكم بالإرشادات

أطلقته سفارة المملكة هناك داعية إلى أخذ الحيطة وحثّت على التواصل عند الطوارئ

دعت السفارة السعودية بماليزيا، المواطنين السعوديين، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نظراً لاضطراب الأحوال الجوية والفيضانات التي تشهدها بعض المدن والولايات الماليزية بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

ونوّهت السفارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية، وحثّت على التواصل معها في حالة الطوارئ.