لهذا السبب لم ينطق خالد الفيصل كلمة "سناب شات"

خلال إعلانه جائزة إمارة مكة للإعلام الجديد

أكّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل؛ خلال إعلانه جائزة إمارة مكة للإعلام الجديد في فروعها الأربعة، أنه لن يستخدم كلمة "سناب شات" مرة أخرى.

وقال "الفيصل": أشعر بالألم لعدم وجود مقابل عربي لهذه الكلمة، داعياً إلى البحث عن ترجمة عربية لكلمة "سناب شات" إذا أرادوا منه ذكرها مرة أخرى.

وأشار إلى أنه لن يستخدم كلمة "سناب شات" مرة أخرى.

وكان "الفيصل"؛ قد أعلن أمس، فروع مسابقة مكة للإعلام الجديد ومقدار الجائزة نصف مليون ريال، وتضم أربعة فروع؛ هي: الفيلم القصير، والصورة، والتغريدة، و"سناب شات".

وجاء تألم الأمير خالد الفيصل؛ من نطق كلمة "سناب شات"؛ لاعتزازه باللغة العربية؛ لغة الضاد، رافضاً استخدام أيّ كلمات بلغات أخرى غير العربية.