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خلال زيارته إلى مدينة "ووهان".. الأولى له منذ انتشار المرض

الرئيس الصيني يعلن السيطرة على"كورونا" في بؤرة تفشي الفيروس

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ السيطرة على كورونا في هوبي بؤرة تفشي فيروس "كورونا".

وقالت وسائل الإعلام الصينية اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الصيني وصل إلى مدينة ووهان "بؤرة تفشي فيروس كورونا"، حيث تفقد الجهود المبذولة لمكافحة العدوى .

ووفق رويترز، تعتبر هذه المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس الصيني ووهان منذ بدء ظهور المرض فيها.