"سكاربا" صانع ألعاب "بالميراس" على رادار "الاتحاد"

وسط منافسة مع الفيصلي للظفر بخدمات اللاعب

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن أن صانع ألعاب نادي بالميراس، اللاعب غوستافو سكاربا قد بأت على رادار نادي الاتحاد.





وبحسب ما نقل حساب " central da bola” فإن المدير الفني لنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي قد طالب إدارة ناديه بالتعاقد مع اللاعب.

يذكر أن اللاعب مطلوب أيضاً في نادي الفيصلي الذي يسعى للتعاقد معه.

اللاعب شارك هذا الموسم في 28 مباراة حيث سجّل 5 أهداف وصنع 14 آخرين وهو أكثر من صنع أهداف هذا الموسم في المسابقة البرازيلية.