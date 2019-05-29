اشتباه ينتهي بضبط هندي حوّل سكنه إلى مقر لتصنيع العرق بمكة

عثر عنده على قدور ضغط و8 جوالين معبأة "عرق" .. سلم لشرطة العزيزية

تسلم مركز شرطة العزيزية محضر ضبط مقيم من جنسية هندية، بعد أن تم ضبطه من قبل أفراد دوريات الأمن السرية، وقد حوّل مقر سكنه إلى معمل لتصنيع العرق المسكر وبيعه على بني جلدته.

وتفصيلًا: تلقت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة بلاغًا عن وجود اشتباه في أحد الأحواش التي يقطنها عامل آسيوي.

تولى رجال الدوريات السرية الواقعة، وقاموا بمراقبة الموقع، وبعد الدخول إليه عُثر بداخله على عدد 8 جوالين ماء زمزم سعة 5 لترات معبأة بالعرق المسكر، وقدور ضغط وسطول زبالة للتخمير وجاهزة للتقطير.