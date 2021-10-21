عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى"

تحت حراسة مشدّدة من قوات الاحتلال الخاصة

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها: إن مجموعات من المستوطنين اقتحمت الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذت جولات استفزازية، تركزت في الأجزاء الشرقية منه.