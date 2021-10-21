عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى"

تحت حراسة مشدّدة من قوات الاحتلال الخاصة

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها: إن مجموعات من المستوطنين اقتحمت الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذت جولات استفزازية، تركزت في الأجزاء الشرقية منه.

1

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443 05:25 PM

تحت حراسة مشدّدة من قوات الاحتلال الخاصة

عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 169

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها: إن مجموعات من المستوطنين اقتحمت الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذت جولات استفزازية، تركزت في الأجزاء الشرقية منه.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021