افتراضيًا .. جامعة الطائف تنظم ورشة عمل "البحث العلمي تحت الضوء"

أعلنت عن جوائز النشر على مستوى الباحثين والكليات بمختلف القطاعات

عقدت عمادة البحث العلمي بجامعة الطائف، ورشة عمل "البحث العلمي تحت الضوء" (افتراضيًا) برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور يوسف عسيري وبمشاركة كل من وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وسعادة عميد البحث العلمي وأيضًا حضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وفي التفاصيل، عُرض التحليل التفصيلي لمخرجات البحث العلمي للكليات لعام٢٠٢٠ م ومقارنتها بالسنوات الماضية وأيضًا زيادة نسبة النشر العلمي في الآونة الأخيرة مما يعطي دلالة على تقدم البحث العلمي بشكل ملحوظ بجامعة الطائف وفق إستراتيجيات تم وضعها للنهوض بجودة البحث العلمي.

يُذكر أن جامعة الطائف تقدمت في مؤشر النشر العلمي العالمي ISI من المركز الرابع عشر في عام ٢٠٢٠م إلى المركز الثالث وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري على مستوى الجامعات السعودية.

وتم الإعلان عن جوائز النشر العلمي على مستوى الباحثين والكليات بمختلف القطاعات العلمية والطبية والإنسانية وفروع الجامعة.