فرش 1100 سجادة جديدة بالتوسعة الأولى في المسجد النبوي.. صناعة وطنية

مميزة بلونها الأخضر وتصميمها الفريد.. جودة عالية وفق مواصفات فنية دقيقة

وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على أعمال فرش 1100 سجادة في التوسعة السعودية الأولى بالمسجد النبوي، متميزة بلونها الأخضر وتصميمها الفريد.

وأشاد "السديس" بما تقوم به إدارة السجاد من خدمات في سبيل خدمة الزوار والمصلين في المسجد النبوي.

يُذكر أن السجاد من الصناعات الوطنية ذات الجودة العالية، يُصنع وفق شروط ومواصفات فنية دقيقة وبقياسات تتناسب مع أروقة المسجد النبوي.