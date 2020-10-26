مصر.. تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر بدأت اليوم

يتولى الجيش والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب

بدأ فجر اليوم تطبيق قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء بلاده لمدة ثلاثة أشهر.

ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وفوض القرار رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية بشأن حالة الطوارئ، والمعاقبة بالسجن لكل من يخالف الأوامر الصادرة بالتطبيق لأحكام القانون.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وفرض حظر التجول في بعض مناطق شمال سيناء؛ اعتبارًا من صباح اليوم وحتى انتهاء إعلان حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية.