المؤسسات الأهلية تستعرض الأدوار التنموية للقطاع غير الربحي في رؤية السعودية 2030

بتنظيم من مؤسسة الملك خالد ومؤسسة العنود الخيرية

استضافت مؤسسة الملك خالد ومؤسسة الأميرة العنود الخيرية أمس اللقاء الودي الرمضاني واجتماع الطاولة المستديرة للمؤسسات الأهلية السعودية، بالتعاون مع مجلس المؤسسات الأهلية، وبمشاركة عدد من المؤسسات الأهلية الرائدة بالسعودية.

واستعرض الاجتماع الدور التنموي المنشود من القطاع غير الربحي في رؤية السعودية 2030، وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك دور المؤسسات الأهلية السعودية في تمكين التطوع والمرأة والشباب والجمعيات الخيرية والجوامع والمنشآت التعليمية والصحية والتنموية امتثالاً للقيم الإسلامية النبيلة التي توخاها وآمن بها المؤسسون والأمناء والواقفون.

وأشارت الأميرة نوف بنت محمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد، إلى أن اللقاء التعارفي جمع لأول مرة نخبة من المؤسسات الأهلية السعودية بمختلف أشكالها واهتماماتها لتعزيز أوجه التعاون والتواصل بينها بما يخدم تعظيم الأثر التنموي من القطاع غير الربحي، وتضافر الجهود.

كما أفاد الدكتور يوسف بن حزيم، الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية، بأن اللقاء الودي استهدف تحفيز العمل المشترك، وبحث أوجه الشراكة والالتقاء بين المؤسسات الأهلية سعيًا نحو مضاعفة المساهمة الاقتصادية والاجتماعية من القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي.

حضر اللقاء كل من الأميرة لمياء بنت ماجد الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية، وسعادة الدكتور بدر البدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، والدكتور حسن بن شريم الأمين العام لمؤسسة السبيعي الخيرية، والدكتور خالد الراجحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، وممدوح الحربي الرئيس التنفيذي لمؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية، وأحمد الفايز المدير العام لمؤسسة محمد الجميح الخيرية، وسارة المهيدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة المهيدب لخدمة المجتمع، والمهندس ماجد العصيمي الرئيس التنفيذي لأوقاف نورة الملاحي، وعبدالوهاب الفايز الأمين العام لمؤسسة محمد السبيعي الخيرية، والدكتور محمد المجيدل الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، والمهندس موسى الموسى المدير التنفيذي لمؤسسة عبد الرحمن الراجحي الخيرية، وأحمد الكبير المشرف العام على مؤسسة عبدالله العثيم الخيرية، والدكتور رشيد الزهراني الرئيس التنفيذي لمؤسسة الراجحي الإنسانية، والمهندس عبد الرحمن الأحيدب المدير التنفيذي لمجلس المؤسسات الأهلية، ونخبة من قادة القطاع غير الربحي في السعودية.