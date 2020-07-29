شاهد.. "الإسلامية" تعقم وتطهر مساجد المشاعر ومرافقها بالأوزون

في إطار الإجراءات الاحترازية لتوفير جميع سبل السلامة وقبل توافد الحجاج

استخدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تقنية (الأوزون) لتعقيم وتطهير مسجدي نمرة والمشعر الحرام والمرافق التابعة لها في منطقة المشاعر المقدسة.



يأتي هذا ضمن إجراءاتها في تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والقضاء على الميكروبات العالقة في الجو أو على الأسطح والأرضيات والمداخل والسجاد، ضمن الأعمال والبرامج التي تقدمها خلال موسم الحج.



وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري؛ أن الوزارة كلّفت شركة متخصصة في التعقيم والتطهير بالأوزون طوال موسم الحج بتوفير أقصى درجات الحماية لضيوف الرحمن وتأمين سلامتهم، لافتاً إلى أن الأعمال في التعقيم والتطهير شملت مسجدي نمرة والمشعر الحرام في مزدلفة ومرافقها، باستخدام تقنية (تك الأوزون).



وبين الدكتور الخامري أن التقنية تعتمد في إنتاجه استخدام الأكسجين الطبيعي الموجود في الهواء، مضيفاً أن الوزارة أولت مساجد المشاعر المقدسة ومرافقها اهتماماً بالغاً للقضاء على هذا الوباء، من خلال استخدام التقنيات الحديثة والمطورة التي ستسهم في كبح الوباء.



يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أعلنت جاهزية كافة مرافقها بجميع الخدمات المقدمة لضيوف الحرمين الشريفين في المشاعر المقدسة، وذلك عبر منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات في ظل الخطة الاستثنائية للحج هذا العام، وفق "البروتوكولات" الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.