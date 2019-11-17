"الفيصل" يتوج الفائزين بالمراكز الأولى ببطولة مكة الـ10 لجمال الجواد العربي "فئة B"

شاهد عرضًا لعددٍ من الفارسات لأكاديمية الصواري

توج الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مساء أمس الفائزين بالمراكز الأولى في الحفل الختامي لفعاليات بطولة منطقة مكة المكرمة العاشرة لجمال الجواد العربي "فئة B" والتي أُقيمت في مزرعة الصواري بجدة على مدى ثلاثة أيام.

وفي بداية الحفل شاهد سموه عرضًا لعددٍ من الفارسات لأكاديمية الصواري، ثم أُلقيت قصيدة شعرية بعدها تشرف حكام البطولة بالسلام على سموه.

وفي ختام الحفل كرّم أمير منطقة مكة المكرمة الرعاة والشركاء والجهات المشاركة في البطولة.

من جانب آخر بيّن عضو مجلس منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، هشام بن حسين الباشا أن حضور ورعاية سمو الأمير خالد الفيصل الدائم للبطولة هو من أعطى البطولة قيمة كبيرة، مشيرًا إلى أن البطولة شهدت منافسة قوية بين الإسطبلات المشاركة، مما أعطى البطولة بعدًا دوليًا لارتفاع المستوى الفني فيها ونحن في مزرعة الصواري، نسعى دائمًا إلى تطوير ما نقدمه دائمًا في البطولات التي ننظمها سنة بعد سنة.

وجاءت نتائج البطولة النهائية على النحو التالي بطولة المهرات أعمار سنة فاز بالمركز الأول الخيل أكرم الخالد لنبيل مريزيق عيد الصبحي - مربط نسايم وفاز بالمركز الثاني الخيل عروب الخالدية لسمو الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - إسطبلات الخالدية وفاز بالمركز الثالث الخيل جوهرة الصواري لأبناء حسين بن محمد باشا - مربط الصواري.

وفاز بالمركز الأول في فئة مهرات من "2 - 3" سنوات الخيل رسالة الخالدية لسمو الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود إسطبلات الخالدية وفاز بالمركز الثاني الخيل مردة الخالد لخالد بن أحمد بن بكر باقدو - مزرعة الخالد، في حين فاز بالمركز الثالث الخيل تيجان المعود لصالح منيع باخت المطرفي.

وفئة الأفراس فاز بالمركز الأول الخيل باندورة لخالد بن أحمد بن بكر باقدو - مزرعة الخالد -، وفاز بالمركز الثاني الخيل عريب الثانية لصالح عبدالرحمن صالح الوابل، وفاز بالمركز الثالث الخيل ع ج حلوة لعثمان بن أحمد بن عقل حلمي - مربط المنتهى .

وحصل على المركز الأول في فئة الأمهار عمر "سنة" الخيل كنز ل ن ج لعمر ياسر محمد باريان - مربط القمة، وفاز بالمركز الثاني الخيل ريان فرزان لعبدالعزيز بن مبارك بن فرج آل فرج - مربط فرزان وفاز بالمركز الثالث الخيل كميل السيد – لإياد عبدالله السندي - مربط الإيادي.

كما حصل على المركز الأول في فئة أمهار من " 2 – 3 " سنوات الخيل هلال الخالدية لسمو الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - إسطبلات الخالدية وفاز بالمركز الثاني الخيل مشعل أيه أم لصالح عبدالرحمن صالح الوابل، وفاز بالمركز الثالث الخيل فالكون تي ار اف لإياد بن عبدالله بن سليمان مشاط - مزرعة الطرف.

وفي فئة الفحول فاز بالمركز الأول الخيل رازي الخالدية للأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - إسطبلات الخالدية وفاز بالمركز الثاني الخيل ميتيور ارابكو لعبدالرحمن حسن سعد القحطاني - مربط النصار وفاز بالمركز الثالث الخيل مرجان الزبير لعبد الإله بن عبدالعزيز بن عبدالله الموسى - مربط أرسان.

حضر الحفل الأمير بندر بن خالد الفيصل، المستشار في الديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة نادي الفروسية.