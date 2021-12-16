"أمطار الـ24 ساعة المقبلة" في قراءة للنماذج العالمية بتوقيع "الحصيني"

بَيَّن نطاقَها وقال: على أجزاء من مكة والمدينة والشمالية والجوف وغيرها

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني: إنه حسب النماذج العددية العالمية للطقس؛ فما زالت الأمطار المتوقعة خلال الـ24 ساعة القادمة من اليوم الخميس حتى صباح الجمعة من خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الأمطار على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، وشمال الشرقية)، وأقصى شمال منطقة الرياض، والكويت، والعراق.