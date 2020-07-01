"جوجل" تختبر تقنية "ثورية" لنقل البيانات لن تحتاج للإنترنت

بنظام "أندرويد" عبر تقنية NFC لبدء اتصال لنقل الملفات

كشفت تقارير صحفية عديدة أن شركة "جوجل" الأمريكية تختبر تقنية "ثورية"، لنقل البيانات التي لن تحتاج إلى إنترنت على الإطلاق.

وأشار تقرير منشور على موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن "جوجل" تختبر تقنية "أندرويد بيم" عبر نظام تشغيل "أندرويد" عبر تقنية NFC، لبدء اتصال لنقل الملفات.

وتعمل تقنية مشاركة البيانات القريبة الجديدة ضمن الإصدار التجريبي لنظام تشغيل "أندرويد".

ويمكن من خلال تلك التقنية تحديد مستويات الرؤية لجهات الاتصال الخاصة بالمستخدم، وتمكين المستخدم من إيقاف تشغيل الميزة، وقتما يريد.

وستتمكن إذا تم تفعيل تلك الميزة من معرفة إذا ما كان هناك شخص بجوارك، ويمكنك تبادل الملفات معه أم لا.

وستتوافق تلك التقنية على العمل مع "أندرويد 6 مارشملو"، وما هو أعلى من ذلك.