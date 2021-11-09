بريطانيا ستطلق مباحثات العام المقبل لإصدار عملة رقمية

أقرب موعد لظهورها النصف الثاني من العقد الجاري

أعلنت وزارة المالية البريطانية اليوم الثلاثاء أنها ستطلق العام المقبل مباحثات مع بنك إنجلترا حول إصدار عملة رقمية.

من جانبه، بيَّن بنك إنجلترا أنه لم يتخذ أي قرار بعد لاستحداث عملة رقمية تصدر عن البنك المركزي في المملكة المتحدة، وفقًا لـ"رويترز".

وأوضح أن أقرب موعد لإطلاق عملة رقمية هو النصف الثاني من العقد الجاري.