الشباب يتعاقد مع محمد السهلاوي

التحق محمد السهلاوي مهاجم فريق النصر السابق بمعسكر نادي الشباب في ألمانيا استعداداً للموسم الرياضي الجديد.

وكتب نادي الشباب عبر تويتر: "انضم اللاعب محمد السهلاوي إلى معسكر الفريق تمهيداً للتوقيع معه كلاعب محترف خلال الأيام المقبلة".

وكان السهلاوي قد بدأ مشواره الكروي في نادي القادسية قبل أن ينتقل لنادي النصر والذي حقق معه لقب الدوري ثلاث مرات ولقب كأس ولي العهد مرة واحدة.