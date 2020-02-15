67 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالسفينة السياحية قبالة سواحل اليابان

عقب التحاليل الجديدة التي أُجريت للركاب.. الحصيلة تبلغ 285 حالة

أعلن وزير الصحة الياباني، اليوم، أن تحاليل جديدة أُجريت لركاب السفينة السياحية التي تخضع للحجر الصحي قبالة سواحل اليابان، كشفت وجود 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.

ويرفع هذا العدد الناجم عن 217 فحصًا إضافيًّا، إلى 285 عدد الإصابات بالفيروس في صفوف الركاب وأفراد طاقم سفينة "دايموند برنسيس"، من دون احتساب أحد المشرفين عن الحجر الصحي أصيب بالفيروس أيضًا.

وزير الصحة الياباني فيروس كورونا الجديد

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15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441 02:02 PM

عقب التحاليل الجديدة التي أُجريت للركاب.. الحصيلة تبلغ 285 حالة

67 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالسفينة السياحية قبالة سواحل اليابان

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن وزير الصحة الياباني، اليوم، أن تحاليل جديدة أُجريت لركاب السفينة السياحية التي تخضع للحجر الصحي قبالة سواحل اليابان، كشفت وجود 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.

ويرفع هذا العدد الناجم عن 217 فحصًا إضافيًّا، إلى 285 عدد الإصابات بالفيروس في صفوف الركاب وأفراد طاقم سفينة "دايموند برنسيس"، من دون احتساب أحد المشرفين عن الحجر الصحي أصيب بالفيروس أيضًا.

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