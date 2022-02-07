"أدبي الطائف" يطلق أول "بودكاست" بالتعاون مع منصة "ساندوتش ورقي"

بمناسبة اختيار الطائف "عاصمة للشعر العربي"

أعلن النادي الأدبي الثقافي بالطائف، إطلاق أول بودكاست للنادي بالتعاون مع "ساندوتش ورقي"، المنصة الصوتية العربية التي تُعنى بالأدب والترجمة.

أوضح ذلك رئيس النادي الأدبي بالطائف عطا الله الجعيد، مشيرًا إلى أن عنوان حلقة البودكاست التي أذيع الجزء الأول منها عبر موقع "ساوند كلاود" ومنصات البودكاست المختلفة هو "مجاز عالي"، وهي رحلة تخيلية يتنقل فيها الكاتب ما بين إصدارات نادي الطائف الأدبي وقصائد شعراء عباسيين، حيث تستعرض الحلقة سيرًا ذاتية لأشهر الشعراء العباسيين وأبرز مجازاتهم الأدبية.

وقال "الجعيد" إن هذا العمل والتعاون بين النادي ومنصة "ساندوتش ورقي" يأتي في أول تعاون من نوعه بمناسبة اختيار الطائف عاصمة للشعر العربي 2022 حيث تستهدف الحلقة والتي تبلغ مدتها 3 ساعات، 100 ألف استماع في الأسبوع كمعدل متوقع على مستوى الوطن العربي.

كما شكر رئيس النادي كاتب الحلقة ومعلقها الصوتي "أنس بن حسين" على هذه المادة التمكينية، والتي تُعنى بتزويد المستمع بأدوات صناعة المجاز والمحسنات البديعية.