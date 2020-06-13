1519 حالة جديدة يرفع عدد المتعافين من كورونا إلى أكثر من 82 ألفاً

وسط أرقام قياسية في أعداد حالات التعافي

سجلت المملكة، اليوم، 1519 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين 82548 حالة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد حتى اليوم وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

وبهذا العدد الذي تجاوز 82 ألفاً، لا تزال المملكة تسجل أرقاماً قياسية في عدد المتعافين من كورونا، حيث تجاوز العدد بكثير عن نصف إجمالي حالات الإصابة بالفيروس.