الرئيس العراقي يستقبل وزير التجارة ويستعرضان تعزيز العلاقات الثنائية

"القصبي" يؤكد التزام المملكة في دعم أمن واستقرار العراق وتعزيز أواصر التعاون

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح في بغداد، اليوم، وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، والوفد المرافق له.

ونقل خلال الاستقبال تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الرئيس العراقي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

من جانبه حمل الرئيس العراقي، الدكتور القصبي تحياته وتقديره وتهانيه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، بهذه المناسبة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وأكد الرئيس صالح أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات عبر المجلس التنسيقي المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والاستثمارية والنفطية بما يحقق مصالح شعبي البلدين.

من جانبه أكد الدكتور القصبي التزام المملكة في دعم أمن واستقرار العراق، وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين، في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.