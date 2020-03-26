خادم الحرمين مغردًا: قمة استثنائية في مجموعة العشرين لتوحيد الجهود لمواجهة كورونا

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "‏في هذا الوقت الحرج الذي يواجه فيه العالم جائحة كورونا المستجد، التي تؤثر على الإنسان والأنظمة الصحية والاقتصاد العالمي، نجتمع بمجموعة العشرين في قمة استثنائية؛ للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا، وتعزز دور حكوماتنا، وتوحد جهودنا لمواجهة هذا الوباء".

واختتم -حفظه الله- تغريدته بالدعاء قائلاً: "‏حمى الله العالم من كل مكروه".