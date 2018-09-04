تمديد تكليف "القحطاني" عميداً لكلية التقنية في الأفلاج

لمدة سنتين.. اعتباراً من 1439/12/26هـ

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، د. أحمد بن فهد الفهيد، قراراً بتمديد تكليف، المهندس علي بن مفرح القحطاني، عميداً للكلية التقنية بالأفلاج، لمدة سنتين، اعتباراً من 1439/12/26هـ.

وعبر المهندس "القحطاني" عن شكره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على هذه الثقة، ونائب المحافظ للتدريب، ومدير عام منطقة الرياض للتدريب التقني.

وأكد أنه سيأخذ على عاتقه الاستمرار بتطوير الكلية من النواحي كافة، والمضي بكل عزم وإرادة للنهوض بالكلية، وتوفير كل السبل لتحقيق رؤية ٢٠٣٠.

يذكر أن المهندس "القحطاني" له جهود كبيرة في التوسع في القبول والعمل على تهيئة القاعات التدريبية، لاستيعاب العدد الكبير للمتقدمين والذي بلغ نحو 200 متدرب للفصل التدريبي الأول لهذا العام.