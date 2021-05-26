"الأرصاد" تتوقّع حالة ممطرة من الخميس حتى بداية الأسبوع المقبل

على مرتفعات عسير وجازان والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة

توقّع المركز الوطني للأرصاد تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة اعتباراً من غد الخميس حتى بداية الأسبوع المقبل، على مرتفعات: عسير وجازان والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وقال المركز إن هذه الحالة سيمتد تأثيرها ليشمل أجزاءً من: حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.