"الأرصاد" تتوقّع حالة ممطرة من الخميس حتى بداية الأسبوع المقبل

على مرتفعات عسير وجازان والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة

توقّع المركز الوطني للأرصاد تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة اعتباراً من غد الخميس حتى بداية الأسبوع المقبل، على مرتفعات: عسير وجازان والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وقال المركز إن هذه الحالة سيمتد تأثيرها ليشمل أجزاءً من: حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.

0

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442 12:17 PM

على مرتفعات عسير وجازان والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة

"الأرصاد" تتوقّع حالة ممطرة من الخميس حتى بداية الأسبوع المقبل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 1,093

توقّع المركز الوطني للأرصاد تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة اعتباراً من غد الخميس حتى بداية الأسبوع المقبل، على مرتفعات: عسير وجازان والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وقال المركز إن هذه الحالة سيمتد تأثيرها ليشمل أجزاءً من: حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021