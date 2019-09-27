سفارة السعودية في ماليزيا تحتفي بيوم الوطن بالعرضة

حضر مراسم الحفل مسؤولون ماليزيون وجمع من السفراء

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا، محمود بن حسين قطان، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، بحضور قيادات في الحكومة الماليزية، يتقدمهم وزير الزراعة والتصنيع الزراعي "داتو صلاح الدين بن أيوب" ، والوزير بإدارة رئيس الوزراء للشؤون الدينية، داتو مجاهد يوسف راوا، وجمع كبير من السفراء المعتمدين، ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومسؤولي الإعلام ورجال الأعمال.

وخلال الحفل تم عرض فيديوهات وثائقية، تعكس مختلف مظاهر التطور والنماء في المملكة والمراحل التاريخية التي واكبت هذا التطور، وصولاً إلى هذا العهد الزاخر بالمنجزات والعطاءات في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وشاركت المكاتب التابعة، السفارة والمدارس السعودية، والخطوط السعودية، وشركة "أرامكو"؛ بتقديم عروضها وحضور فرقة سعودية فنية، أدت بعض الألوان الفلكلورية، والتي تعكس الموروث الثقافي لمناطق المملكة، والتي لاقت الاستحسان من الحضور الذي تابعها بكل اهتمام وإعجاب.

