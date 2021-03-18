محافظ حبونا وأمين نجران يناقشان المشاريع التنموية

وخدمات الأمانة للمواطنين والمقيمين

استقبل محافظ حبونا عبد الله بن مبارك بن زمان، بمكتبه، اليوم، في المحافظة، أمين منطقة نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي.

وناقش الجانبان عددًا من المواضيع التي تخص المشاريع التنموية بالمحافظة، ومنها كيفية العمل على الاستفادة من وادي حبونا سياحيًّا وتنمويًّا، وكذلك إزالة العوائق وما يمكن تقديمه من خدمات مناطة بالأمانة للمواطنين والمقيمين وفق تطلعات أمير المنطقة ونائبه.