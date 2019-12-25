بالفيديو ... توني الأيرلندي وماذا قال عن "سحر القويعية"

زار 22 دولة في 4 سنوات

ضمن رحلاته المتعددة حول العالم في رياضتي الجري والمشي وصل إلى السعودية السائح الأيرلندي والرحالة الدولي توني منجان، ووصل إلى محطته بالقويعية في منطقة الرياض، رافعاً شعار محاربة السرطان.

يبلغ "منجان" من العمر 62 عاماً وبدء رحلة السير من بلاده في عام 2016، ووصل إلى المملكة بعد أن قطع مسافة 33 ألف كم، مروراً بـ22 دولة وصل إلى محافظة القويعية.

وأشار عبدالعزيز المطوع مسؤول فريق "هايكنج القويعية" التطوعي لـ"سبق" إلى أن الرحالة "منجان" تواصل معه عبر برنامج عالمي يعرّف الرحالين بكل الدول بعضهم ببعض يسمى "وورم شاورز"، وتم دعوة السائح الأيرلندي؛ لمشاهدة الحياة الطبيعية بالمحافظة.

ولفت "المطوع" إلى أن السائح الرحالة أعجب كثيراً بتوفير الماء في الأماكن العامة وفي ميادين القويعية، بالإضافة إلى توافر شبكات الإنترنت المجاني، وكذلك وصلات شحن الكهرباء للهواتف والأجهزة بالأماكن العامة بمحافظ القويعية، وقال بصوت عالٍ عبر مقطع فيديو خاص: "شيء لا أصدق: ماء، وشحن، وإنترنت! أنا سعيد للغاية".

وأضاف "المطوع" أنه قد أعد برنامجاً للسائح الأيرلندي الرحالة، عبر زيارة أماكن تربية الإبل وحلبها والصحراء، وأشهر الوجهات السياحية بالقويعية، وأوضح "المطوع" أن المتطوعين بالقويعية يوفرون لكل زائر من الدراجين بالعالم، ومن الرحالة كل ما يعكس الضيافة العربية والسعودية الأصيلة من الضيافة والخدمة والمساعدة وتقديم هدايا تذكارية تمثل الوطن والمنطقة.

وأشار "المطوع" إلى أنه استقبل العديد من الرحالة من دول كثيرة جاءوا ليشاهدوا جمال السعودية وكرم أهلها.