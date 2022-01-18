"الضمان الصحي": صرف الأدوية دون الحاجة إليها يعد "إساءة استخدام"

"أبوعمارة": أطلقنا حملة "خليك واعي" لرصد الممارسات الخاطئة في سوق التأمين

حذّر المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي أحمد أبو عمارة؛ من المبالغة في صرف الأدوية دون حاجة إليها والتي تعد نوعاً من أنواع "إساءة الاستخدام."

ولفت أبوعمارة؛ خلال لقائه ببرنامج "الراصد" المذاع على قناة الإخبارية، إلى أن المجلس أطلق قبل 3 أشهر حملة بعنوان "خليك واعي"، بالتعاون مع النيابة العامة، وتركز على الممارسات الخاطئة في سوق التأمين، مثل: الاحتيال والإهمال وإساءة الاستخدام، مشيراً إلى أن صرف الأدوية من دون حاجة إليها صُنّف كسوء استخدام يتصدّى له مجلس الضمان الصحي.