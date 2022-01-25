جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي" يحتفل بمبادرة "عام القهوة السعودية"

بفعالية تضمنت مجموعة من الفعاليات والأنشطة وورش العمل

واكب الجناح السعودي في "إكسبو 2020 دبي" مبادرة "عام القهوة السعودية" عبر تنظيمه فعالية "أسبوع القهوة السعودية"، التي انطلقت اليوم الثلاثاء، تستمر حتى 29 يناير الحالي.

وتتضمن الفعالية مجموعة من الفعاليات والأنشطة وورش العمل الخاصة بالزوار من الأعمار كافة، بمشاركة عدد من الشركاء الدوليين، فضلاً عن العروض الحية التي ستشهدها الساحة الخارجية للجناح؛ وذلك بهدف تعريف الزوار بأهمية هذه المبادرة، ودورها في إبراز قيمة القهوة السعودية بوصفها من العناصر الرئيسية في الثقافة السعودية ذات الارتباط الوثيق بهوية السعودية.

ففي حديقة النخيل بجناح السعودية نظَّم مقهى "سرد" ورشة عمل حول تحضير القهوة السعودية عبر شرح عملي مفصل؛ إذ تختص كل منطقة من مناطق السعودية بطريقة إعداد خاصة، فيما تتدرج مذاقاتها المتدرجة بين القهوة ذات "الحمصة الفاتحة" مرورًا بالمتوسطة وصولاً إلى القهوة الغامقة التي تتميز بها قهوة المنطقة الشمالية.

وإلى جانب الشرح التفصيلي عن رحلة ثمرة البن الخولاني السعودي وصولاً إلى فنجان القهوة السعودي، تم عرض أنواع وأشكال الدلال بحسب المناطق، المستمدة من البيئة السعودية.

ونجح الجناح السعودي عبر تلك الفعالية في جذب جمهور دولي متنوع، وتعريفه بدلالات القهوة السعودية وقِيَمتها الثقافية. كما نظَّم الجناح بموازاة ذلك فعالية خاصة، فتح المجال من خلالها لدول عدة لتقديم قهوتها الخاصة بجوار القهوة السعودية، خاصة الدول التي تشتهر بزراعة البُن، مثل: هندوراس، أستراليا، كولومبيا، بنما، إثيوبيا، لاتفيا، بوليفيا، بيرو وكينيا؛ إذ قامت كل دولة بالتعريف بأبرز ثمار البُن لديها، وطرق تحضيرها، والأدوات المستخدَمة في ذلك.

وتابع زوار الجناح فيلمًا قصيرًا، تمحور في مضمونه حول مبادرة "عام القهوة السعودية 2022"، التي تحتفي بعلاقة السعوديين بقهوتهم المميزة، التي تعد رمزًا من رموز الكرم وحسن الضيافة، في الوقت الذي تتجلى فيه مكانة القهوة في المجتمع السعودي في عدد أنواعها المختلفة، التي تصل إلى أكثر من 13 نوعًا، لكل واحدة منها مذاقها ونكهاتها الخاصة. فيما اختتمت عروض اليوم الأول بأداء الفرقة السعودية لفنون "الخبيتي" والليوه" ترحيبًا بالزوار.

ويأتي أسبوع "القهوة السعودية" بمنزلة بادرة احتفالية مواكبة لإعلان وزارة الثقافة تسمية عام 2022م بـ"عام القهوة السعودية" للاحتفاء بالقيمة الثقافية للقهوة السعودية، وارتباطها بعادات وتقاليد اجتماعية أصيلة. وتعكس المبادرة طبيعة العلاقة الفريدة بين القهوة السعودية والهوية السعودية عبر التاريخ، وفي جميع المناطق في السعودية، وذلك باعتبارها منتجًا ثقافيًّا بامتياز، يرتبط بمظاهر الكرم وحسن الضيافة التي عُرفت عن السعوديين بمختلف شرائحهم.